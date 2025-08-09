Hojlund Milan, il danese si avvicina? Assist del Manchester United, è successo nel pomeriggio di oggi

Hojlund Milan, il centravanti danese si avvicina ai rossoneri? Il Manchester United non lo schiera neanche un minuto contro la Fiorentina

Rasmus Hojlund rimane saldamente in cima alla lista dei desideri del calciomercato Milan per rinforzare il proprio reparto offensivo. Questa convinzione è stata ulteriormente rafforzata da un indizio significativo proveniente direttamente dall’Old Trafford, casa del Manchester United. In seguito all’ormai ufficiale passaggio di Benjamin Sesko al Manchester United, l’ex attaccante dell’Atalanta non è sceso in campo nell’amichevole contro la Fiorentina, rimanendo in panchina per l’intera durata dei 90 minuti. Un segnale tutt’altro che casuale, che sembra preannunciare un futuro lontano dai Red Devils per il giovane danese.

Le trattative tra le due società stanno proseguendo a ritmo serrato. Il Manchester United si è dichiarato aperto a un’operazione in prestito iniziale, una formula che agevolerebbe notevolmente il Milan dal punto di vista economico. Un aspetto cruciale di questa potenziale intesa è la parziale copertura dello stipendio da parte del club inglese, un dettaglio che renderebbe l’affare ancora più vantaggioso per le casse rossonere. A completare il quadro, la proposta include una clausola di opzione di acquisto, dando al Milan la possibilità di riscattare definitivamente il giocatore in futuro, nel caso in cui le sue prestazioni soddisfino le aspettative.

Questa mossa si inserisce perfettamente nella strategia di mercato del Milan, orchestrata dal neo Direttore Sportivo Igli Tare. L’obiettivo è chiaro: fornire al nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, un attacco di qualità e prospettiva. Hojlund, con la sua velocità, la sua fisicità e la sua capacità di finalizzazione, rappresenta il profilo ideale per l’idea di calcio di Allegri, che punta a un gioco dinamico e offensivo. La sua giovane età e il suo margine di crescita lo rendono un investimento a lungo termine per il club di Via Aldo Rossi.

L’interesse per Hojlund non è una novità per il Milan. Già da tempo il nome del danese circola negli ambienti rossoneri, ma l’arrivo di Sesko allo United e la conseguente “liberazione” di Hojlund sembrano aver accelerato drasticamente i tempi. La volontà del giocatore di trasferirsi al Milan è un altro fattore determinante: l’idea di poter giocare in un campionato competitivo come la Serie A e in una squadra con le ambizioni del Milan lo attrae fortemente.

I prossimi giorni si preannunciano decisivi per l’asse Hojlund-Milan. L’attesa è palpabile tra i tifosi rossoneri, che sognano di vedere il giovane attaccante vestire la maglia del Diavolo. Se l’affare dovesse concretizzarsi, il Milan si assicurerebbe un potenziale crack per il proprio attacco, rafforzando significativamente le proprie ambizioni per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, i contatti tra le parti sono costanti e la trattativa è in una fase avanzata. Tutte le parti in causa sembrano intenzionate a raggiungere un accordo, il che fa ben sperare per una rapida conclusione della vicenda. Il Milan è pronto a sferrare l’assalto finale per portare Rasmus Hojlund a San Siro e regalare a Mister Allegri il centravanti desiderato.