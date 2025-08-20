Hojlund Milan, Tare e Furlani rompono gli indugi! Incastro trovato col Manchester United e intesa dietro l’angolo

Hojlund Milan, i rossoneri hanno deciso di inserire delle condizioni che possono far scattare l’obbligo di riscatto

Il calciomercato Milan è inarrestabile sul mercato! La dirigenza rossonera, sotto la guida del neo Direttore Sportivo Igli Tare e con il benestare del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, ha messo gli occhi su un obiettivo preciso per rafforzare l’attacco: Rasmus Hojlund. Sembra che il giovane attaccante danese sia destinato a diventare il nuovo numero 9 del Diavolo, anche se, come sempre in queste situazioni delicate, è d’obbligo mantenere un sano condizionale. La necessità di trovare nuove soluzioni offensive è impellente, specialmente dopo le partenze di Abraham, Camarda e Jovic. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la parola chiave di questa operazione è proprio “obbligo“: il Milan ha l’imperativo di riempire l’area di rigore con nuovi gol.

L’accelerazione del Milan per Hojlund non è casuale. Il giocatore stesso avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento in rossonero, un segnale forte che ha dato il via libera alla dirigenza. Questo cambio di rotta da parte del danese è avvenuto dopo che il Milan ha presentato un’offerta per l’acquisto definitivo dell’ex attaccante dell’Atalanta, a determinate condizioni che stanno ora prendendo forma.

L’affare, infatti, sembra potersi sbloccare proprio su una formula ben precisa che pare soddisfare sia le richieste del Manchester United che la volontà del giocatore. Hojlund, reduce da un’esperienza inglese che lui stesso ha definito “complicata”, ha una grande voglia di ripartire e il Milan rappresenta per lui un’opportunità di riscatto e di rilancio in un campionato che già conosce. La trattativa è giunta a un punto di svolta cruciale.

Si prevedono nuovi contatti imminenti, se non addirittura già oggi, non solo tra i due club ma anche con gli agenti del ragazzo. L’obiettivo è raggiungere un’intesa definitiva sulla base di un’operazione di prestito oneroso con obbligo di riscatto. La cifra che lo United chiede per lasciare partire il suo attaccante è di 40 milioni di euro, un importo necessario per le esigenze di bilancio del club inglese. Questa formula, dunque, potrebbe accontentare tutti: il Milan si assicurerebbe un attaccante promettente e con margini di crescita enormi, lo United incasserebbe una cifra importante per sistemare i propri conti, e Hojlund avrebbe la possibilità di rilanciarsi in una squadra ambiziosa e in un campionato a lui familiare.

Con Tare e Allegri al timone, il Milan sta dimostrando una grande determinazione nel perseguire i propri obiettivi di mercato. L’arrivo di Hojlund, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe un segnale forte delle ambizioni rossonere per la prossima stagione, andando a colmare una lacuna fondamentale nel reparto offensivo e offrendo al nuovo tecnico una pedina cruciale per il suo scacchiere tattico. La sensazione è che i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Rasmus Hojlund e, di conseguenza, per le aspirazioni del Milan.