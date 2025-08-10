Hojlund Milan, via libera del Manchester United ma la fumata bianca ancora non si vede: il motivo è da non credere

Hojlund Milan, arriva il via libera del Manchester United per l’attaccante danese che però vuole ancora riflettere sulla scelta da fare

Da possibile outsider a candidato principale in tempi record: il nome di Rasmus Højlund è ora in cima alla lista del calciomercato Milan per il ruolo di nuovo numero 9. Il giovane attaccante danese ha superato Dusan Vlahovic nelle preferenze rossonere, non per questioni tecniche, ma per motivazioni puramente economiche. La dirigenza milanista, sotto la guida del nuovo DS Igli Tare, non ha ricevuto segnali di apertura da parte dell’attaccante serbo riguardo alla possibilità di spalmare il suo ingaggio da 12 milioni di euro su più anni, rendendo la sua acquisizione finanziariamente complessa per il club.

Il Milan, con il benestare del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, ha dunque intensificato la missione Højlund, avviando contatti serrati con il Manchester United. Le due società hanno già raggiunto un accordo preliminare su alcuni punti chiave della trattativa. La formula del trasferimento sarà un prestito con diritto di riscatto, una soluzione che accontenta le esigenze di entrambi i club. Per quanto riguarda la cifra del prestito oneroso, c’è già intesa sui 6 milioni di euro.

La vera sfida in questo momento riguarda la cifra per l’opzione di acquisto. I “Diavoli d’Inghilterra” valutano Højlund intorno ai 40 milioni di euro, mentre il club rossonero, con il preciso mandato di Tare, vorrebbe chiudere l’affare per 30 milioni. Come spesso accade in questo tipo di negoziazioni di calciomercato, è altamente probabile che le due parti si incontrino a metà strada, trovando un compromesso che soddisfi le reciproche aspettative economiche e le direttive di Tare e Allegri.

Il destino di Højlund è ora appeso a un filo, con il giocatore stesso in una posizione di profonda riflessione. Da un lato, il Manchester United gli sta inviando messaggi inequivocabili sulla necessità di trovare una nuova soluzione per il suo futuro, spingendolo verso un trasferimento. Dall’altro, il giovane attaccante danese desidera garanzie concrete sul suo percorso professionale e l’idea di un semplice prestito non lo convince appieno, in quanto vorrebbe un progetto a lungo termine.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, martedì sarà una giornata cruciale per il futuro di Rasmus Højlund. L’ex attaccante dell’Atalanta avrà un confronto diretto con la dirigenza del Manchester United. Questo incontro sarà fondamentale per capire se la trattativa con il Milan, fortemente voluta da Tare e Allegri, potrà finalmente giungere al traguardo finale in tempi brevi. La speranza del Milan è che questo vertice sblocchi definitivamente la situazione, permettendo a Højlund di indossare la maglia rossonera e diventare il nuovo leader dell’attacco milanista. Il conto alla rovescia è già iniziato per l’arrivo del nuovo numero 9 a San Siro.