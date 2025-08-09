Hojlund Milan, dall’Inghilterra confermano: accordo imminente tra i rossoneri e il Manchester United. Cifre e formula dell’operazione

Hojlund Milan, arriva l’importante conferma dall’Inghilterra: i rossoneri e il Manchester United vicinissimi all’accordo per la punta

Il calciomercato Milan, sotto la nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri e la direzione sportiva di Igli Tare, sta lavorando intensamente per rinforzare il proprio reparto offensivo. L’obiettivo principale, stando a quanto riportato dal noto giornalista inglese Ben Jacobs, è Rasmus Hojlund, l’attaccante danese attualmente in forza al Manchester United. Un’operazione che potrebbe infiammare il mercato estivo e portare un nuovo talento a San Siro.

Le richieste del Manchester United e la strategia del Milan

Il Manchester United valuta Hojlund circa 40 milioni di sterline, una cifra che si traduce in poco più di 46 milioni di euro. Una valutazione importante per un giocatore giovane ma dalle indubbie potenzialità. Il Milan, tuttavia, sta cercando di impostare l’affare con una formula che si adatti alle proprie esigenze economiche e strategiche. L’idea dei rossoneri è di acquisire il giocatore con un prestito oneroso accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 35 milioni di sterline, ovvero poco più di 40 milioni di euro. La componente onerosa del prestito permetterebbe al club di via Aldo Rossi di avvicinarsi alla richiesta complessiva dei Red Devils, distribuendo l’investimento su più esercizi e mantenendo una certa flessibilità.

La volontà del giocatore e la posizione dello United

Nonostante le voci di mercato, Rasmus Hojlund avrebbe espresso la sua volontà di rimanere al Manchester United. Tuttavia, la dirigenza inglese non sembrerebbe dello stesso avviso e starebbe attivamente cercando una nuova sistemazione per l’ex attaccante dell’Atalanta. Questa discordanza tra la volontà del giocatore e quella del club potrebbe aprire uno spiraglio significativo per il Milan, che si trova in una posizione privilegiata per negoziare. La decisione dello United di voler cedere Hojlund, nonostante il suo desiderio di permanenza, suggerisce una chiara intenzione di monetizzare e magari reinvestire altrove.

Il ruolo di Tare e Allegri nel progetto Hojlund

L’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come allenatore segna un nuovo capitolo per il Milan. Entrambi i professionisti sono noti per la loro visione e capacità di individuare e valorizzare talenti. L’interesse per Hojlund rientra perfettamente in questa nuova filosofia, puntando su un attaccante giovane, potente e con ampi margini di miglioramento. La trattativa per Hojlund è un segnale forte delle ambizioni del Milan di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo, costruendo una squadra competitiva e proiettata al futuro. L’eventuale acquisto di Hojlund rappresenterebbe un colpo importante per il reparto offensivo, andando a completare un organico che Allegri intende plasmare a sua immagine e somiglianza. La capacità di Tare di condurre trattative complesse sarà fondamentale per portare a termine questa operazione.