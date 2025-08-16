Hojlund Milan, Amorim prova a frenare: «È ancora un nostro giocatore»

Hojlund Milan, Amorim frena sull’operazione di mercato alla vigilia del debutto dei Red Devils in Premier League

Il futuro di Rasmus Hojlund continua a tenere col fiato sospeso i tifosi del Milan. Le trattative per portare l’attaccante danese a Milanello si fanno sempre più intense, e le dichiarazioni del suo attuale allenatore, Ruben Amorim dello Sporting Lisbona, sono state seguite con grande attenzione. Nella consueta conferenza stampa pre-partita, l’allenatore portoghese ha risposto in modo cauto ma significativo alle domande sull’attaccante, lasciando intravedere uno spiraglio per un suo possibile addio.

“Hojlund? È un’altra opzione. Vedremo“, ha dichiarato Amorim. Le sue parole, riportate dalle principali testate giornalistiche sportive, riflettono una situazione di incertezza e non escludono un trasferimento imminente. La frase successiva, “Siamo concentrati su questa partita e Rasmus è ancora un nostro giocatore“, pur confermando lo status quo, non ha il tono di una chiusura definitiva, ma piuttosto di un’ammissione che la situazione è in evoluzione. L’allenatore è consapevole che le dinamiche di mercato possono cambiare rapidamente e che la permanenza di Hojlund non è garantita.

Il Milan, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri, ha individuato in Hojlund il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. Il giocatore ha già dato la sua disponibilità ad ascoltare la proposta rossonera, e la dirigenza milanista sta lavorando senza sosta per trovare la formula giusta per convincere lo Sporting Lisbona. La trattativa non è semplice, in quanto il club portoghese valuta il suo attaccante molto più dei 30-40 milioni che il Milan intende investire. Ciononostante, il segnale di Amorim è positivo: la porta non è sbarrata.

L’interesse del Milan per Hojlund è motivato da diverse ragioni. Il giocatore, pur essendo molto giovane, ha già dimostrato grande potenziale e si adatterebbe perfettamente alle esigenze tattiche di Allegri. La sua capacità di attaccare la profondità e di partecipare attivamente al gioco di squadra lo rende un’opzione preziosa. La strategia di mercato di Tare è chiara: puntare su giovani talenti che possano crescere e valorizzarsi nel tempo, garantendo al contempo un impatto immediato in campo. Le dichiarazioni di Amorim indicano che il trasferimento è una possibilità concreta e che le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro di Hojlund e del Milan. La fonte di queste dichiarazioni è la conferenza stampa di Ruben Amorim riportata da diverse testate sportive.