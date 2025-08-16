Connect with us

Hojlund Milan, Amorim prova a frenare: «È ancora un nostro giocatore»

Calciomercato Milan, la sentenza di Sabatini: «Ha perso giocatori importanti, Napoli e Inter di altro livello»

Mercato Milan, il giudizio di Ordine sulle operazioni a centrocampo: «La scelta migliore»

Mercato Milan, il parere di Cuoghi: «Campagna acquisti intelligente, fra Vlahovic e Hojlund scelgo lui»

Athekame saluta lo Young Boys: il bellissimo messaggio del nuovo terzino del Milan. Le parole

23 secondi ago

Hojlund Milan, Amorim frena sull’operazione di mercato alla vigilia del debutto dei Red Devils in Premier League

Il futuro di Rasmus Hojlund continua a tenere col fiato sospeso i tifosi del Milan. Le trattative per portare l’attaccante danese a Milanello si fanno sempre più intense, e le dichiarazioni del suo attuale allenatore, Ruben Amorim dello Sporting Lisbona, sono state seguite con grande attenzione. Nella consueta conferenza stampa pre-partita, l’allenatore portoghese ha risposto in modo cauto ma significativo alle domande sull’attaccante, lasciando intravedere uno spiraglio per un suo possibile addio.

Hojlund? È un’altra opzione. Vedremo“, ha dichiarato Amorim. Le sue parole, riportate dalle principali testate giornalistiche sportive, riflettono una situazione di incertezza e non escludono un trasferimento imminente. La frase successiva, “Siamo concentrati su questa partita e Rasmus è ancora un nostro giocatore“, pur confermando lo status quo, non ha il tono di una chiusura definitiva, ma piuttosto di un’ammissione che la situazione è in evoluzione. L’allenatore è consapevole che le dinamiche di mercato possono cambiare rapidamente e che la permanenza di Hojlund non è garantita.

Il Milan, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri, ha individuato in Hojlund il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. Il giocatore ha già dato la sua disponibilità ad ascoltare la proposta rossonera, e la dirigenza milanista sta lavorando senza sosta per trovare la formula giusta per convincere lo Sporting Lisbona. La trattativa non è semplice, in quanto il club portoghese valuta il suo attaccante molto più dei 30-40 milioni che il Milan intende investire. Ciononostante, il segnale di Amorim è positivo: la porta non è sbarrata.

L’interesse del Milan per Hojlund è motivato da diverse ragioni. Il giocatore, pur essendo molto giovane, ha già dimostrato grande potenziale e si adatterebbe perfettamente alle esigenze tattiche di Allegri. La sua capacità di attaccare la profondità e di partecipare attivamente al gioco di squadra lo rende un’opzione preziosa. La strategia di mercato di Tare è chiara: puntare su giovani talenti che possano crescere e valorizzarsi nel tempo, garantendo al contempo un impatto immediato in campo. Le dichiarazioni di Amorim indicano che il trasferimento è una possibilità concreta e che le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro di Hojlund e del Milan. La fonte di queste dichiarazioni è la conferenza stampa di Ruben Amorim riportata da diverse testate sportive.

