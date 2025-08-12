Hojlund Milan, Bruno Longhi a sorpresa: «Calciatore molto veloce ma ha una pecca precisa e vi spiego quale»

Hojlund Milan, Bruno Longhi, noto giornalista, ha commentato il possibile arrivo in rossonero della punta del Manchester United

Il mercato del Milan si sta infiammando, e il nome di Rasmus Hojlund continua a tenere banco come primo obiettivo per l’attacco rossonero. L’interesse per il giovane talento danese del Manchester United è palpabile, ma le voci di corridoio si scontrano con le prime perplessità di addetti ai lavori e opinionisti. Tra questi, spicca il commento di Bruno Longhi, noto giornalista sportivo, che non ha nascosto le sue riserve in merito alle qualità tecniche dell’attaccante.

In risposta a un post su X che dibatteva sul possibile approdo di Hojlund al Milan, Longhi ha espresso chiaramente il suo punto di vista, focalizzandosi su un aspetto che, a suo dire, non dovrebbe essere sottovalutato dal club di Via Aldo Rossi. “Al di là di tutte le tue considerazioni (legittime) sull’aspetto economico/finanziario della trattativa, io mi limito ad affermare che Hojlund è molto veloce ma anche molto scarso tecnicamente. E non è questo un aspetto da sottovalutare”, ha dichiarato Longhi, aggiungendo un elemento di riflessione cruciale per i tifosi rossoneri e per la dirigenza del Milan.

Le parole di Longhi aprono un dibattito interessante: la velocità è indubbiamente una dote preziosa nel calcio moderno, ma è sufficiente per un attaccante di alto livello, soprattutto in un campionato tattico e difficile come la Serie A? Il Milan di Allegri, con il nuovo DS Igli Tare al timone del mercato, dovrà valutare attentamente ogni aspetto. Tare, conosciuto per la sua abilità nello scovare talenti e costruire squadre competitive, sarà chiamato a prendere una decisione ponderata, considerando non solo il potenziale futuribile di Hojlund ma anche la sua immediata resa in campo.

La carenza tecnica di un attaccante può rappresentare un limite significativo, specialmente quando si tratta di dialogare con i compagni, proteggere palla, o finalizzare azioni complesse. Nel sistema di gioco che Allegri intende implementare, un attaccante non deve essere solo un finalizzatore, ma anche un elemento in grado di partecipare attivamente alla manovra offensiva, creando spazi e giocando di sponda. Se Hojlund dovesse confermare le lacune tecniche evidenziate da Longhi, il suo inserimento potrebbe richiedere un lavoro di sviluppo non indifferente, o addirittura limitare il potenziale offensivo della squadra.

Il Manchester United, dal canto suo, valuta il cartellino di Hojlund in maniera significativa, riflettendo un investimento importante fatto in passato. Il Milan, prima di sferrare l’affondo decisivo, dovrà pesare attentamente i pro e i contro di questa operazione. La velocità pura può essere un’arma letale nelle ripartenze, ma un attaccante che pecca in controllo palla o in visione di gioco potrebbe faticare a imporsi in un campionato come quello italiano, dove le difese sono spesso ben organizzate e gli spazi limitati.

In sintesi, il commento di Bruno Longhi aggiunge un tassello importante al puzzle Hojlund. Al di là delle cifre che circolano e delle aspettative dei tifosi, la questione tecnica sollevata dal giornalista merita la massima attenzione da parte della dirigenza rossonera, del DS Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, chiamati a costruire un Milan sempre più competitivo e in grado di lottare per i vertici della classifica. Sarà interessante vedere come il Milan deciderà di muoversi su questo fronte, bilanciando il desiderio di un giovane promettente con la necessità di avere un attaccante completo e funzionale al progetto tecnico.