Hojlund Milan, bomba clamorosa sulla punta! Accordo completamente raggiunto con il Manchester United, ecco cosa manca per chiudere l’affare

Hojlund Milan, arriva una bomba clamorosa da parte di TMW: accordo in chiusura tra i rossoneri e il Manchester United

Il calciomercato Milan è vicinissimo a chiudere un colpo di mercato di grande importanza per rafforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb (TMW), il club rossonero ha quasi raggiunto un’intesa con il Manchester United per l’acquisto di Rasmus Hojlund. Questa operazione, se finalizzata, escluderebbe di fatto l’arrivo di Dusan Vlahovic dalla Juventus, focalizzando l’attenzione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare sul giovane attaccante danese.

L’accordo con i Red Devils prevede una formula di prestito oneroso con diritto di riscatto, per un’operazione complessiva che si aggira intorno ai 45 milioni di euro, con la possibilità di raggiungere i 50 milioni tramite bonus. Nello specifico, il Milan verserebbe 5-6 milioni di euro per avere Hojlund immediatamente e per tutta la prossima stagione. Successivamente, avrà l’opzione di acquisire il giocatore a titolo definitivo tra un anno per una cifra di 40 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero ulteriori bonus legati a prestazioni e obiettivi. Questa struttura finanziaria dimostra la volontà del Milan di investire su un prospetto giovane ma già affermato, che ha mostrato il suo valore anche in Serie A con l’Atalanta.

La chiave di volta per la fumata bianca sembra essere l’imminente ufficialità del trasferimento di Benjamin Sesko dal Lipsia al Manchester United. L’attaccante sloveno è già sbarcato in Inghilterra per sostenere le visite mediche con i Red Devils e firmare il suo contratto. Si prevede che Sesko si metterà a disposizione del tecnico Ruben Amorim già a partire dalla prossima amichevole contro la Fiorentina, in programma domani sera all’Old Trafford. L’arrivo di Sesko ridurrebbe ulteriormente lo spazio per Hojlund nella rosa del Manchester United, rendendo il trasferimento al Milan una soluzione ideale per il calciatore.

Questa situazione ha spinto Hojlund stesso a considerare con maggiore favore la proposta del Milan, che ha messo sul piatto un’offerta di 5 milioni di euro a stagione. Si tratta dello stesso ingaggio che il giovane attaccante percepisce attualmente con il club inglese, un fattore che dovrebbe facilitare l’accordo sui termini personali. Per il Milan di Allegri e Tare, l’arrivo di Hojlund rappresenterebbe un innesto fondamentale per il reparto offensivo, garantendo potenza fisica, velocità e fiuto del gol. La sua esperienza passata in Serie A, seppur breve, lo rende un profilo già parzialmente adattato al campionato italiano, un vantaggio non indifferente.

L’entusiasmo tra i tifosi rossoneri è palpabile, data la prospettiva di vedere un attaccante con le qualità di Hojlund guidare il reparto offensivo. L’attenzione ora si sposta sugli ultimi dettagli da limare con il calciatore e il suo entourage per finalizzare l’operazione. Se tutto andrà come previsto, il Milan avrà il suo nuovo centravanti, pronto a dare il suo contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società per la prossima stagione.