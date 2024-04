Hermoso Milan, secca smentita dalla Spagna! Gli aggiornamenti

Hermoso-Milan, piovono secche smentite sull’interesse del club rossonero: l’indiscrezione dalla Spagna. Le ultime

Da settimane il nome di Mario Hermoso è stato accostato al calciomercato Milan ma non solo. Il fatto che il suo contratto con l’Atletico Madrid scadrà al termine della stagione e che non ha ancora trovato l’accordo per prolungarlo, fa gola a parecchi club esteri ed italiani, tra i quali anche Inter e Juve. Il giornalista Matteo Moretto su Relevo chiarisce la situazione legata al centrale spagnolo, smentendo ogni voce che lo avvicina all’Italia.

MORETTO – «Ad oggi né Inter, né Milan, né Juventus pensano a Hermoso, che ha ricevuto alcune richieste dall’Arabia, ma aspetta di vedere se arrivano proposte concrete dall’Europa».