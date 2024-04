Hermoso Milan, l’agente apre all’addio: «Rinnovo con l’Atletico Madrid lontano, sì a questa soluzione»

Hermoso Milan, l’agente del difensore dell’Atletico Madrid apre al trasferimento in Italia: le sue dichiarazioni sul futuro

Intervistato da CN24 TV, l’agente di Hermoso, seguito da vicino dal calciomercato Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «E’ un calciatore che sta facendo molto bene e che in questi cinque anni a Madrid è cresciuto tanto, ora sta terminando il suo contratto con l’Atletico Madrid. Non è detto che vada a giocare altrove, ma quando si firma un contratto ci deve essere un progetto comune e in questo momento siamo lontani da un rinnovo con l’Atletico Madrid. Mario vuole giocare in un campionato importante, non vuole scartare nessuna opzione. Vuole giocare per obiettivi importanti, valuteremo qualsiasi progetto che può arrivare per i prossimi anni, questa è l’aspirazione del giocatore. La Serie A può essere sicuramente una possibilità per Mario in vista dei prossimi anni, il Napoli rientra nelle squadre della Serie A che propongono uno scenario appetibile ai giocatori. Il Napoli è un grande club, lo scorso anno ha vinto lo scudetto e ha una storia importante. Per rispetto di tutti non voglio parlare di club singoli, ma sicuramente la Serie A può essere una destinazione prestigiosa per Hermoso».