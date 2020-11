Hauge, primo gol in Serie A: che coincidenza con il Bodo/Glimt in Norvegia

Nella serata in cui Jens Hauge segna il suo primo gol in Serie A, la sua ex squadra diventa per la prima volta campione di Norvegia

Quella di ieri seri sarà una serata che Jens-Petter Hauge ricorderà per tanti motivi. Il suo primo gol in Serie A che mette il timbro sulla straordinaria vittoria del Milan ed anche una soddisfazione che arriva dal suo passato. La sua ex squadra infatti, il Bodo/Glimt, si è laureata proprio ieri campione di Norvegia, conquistando il primo titolo in 104 anni di storia.

Una bella gioia per il classe ’99. Con i problemi fisici di Leao ed un Rebic che deve ancora trovare il 100% della condizione, forse potrà trovare un po’ più spazio rispetto ai pochi minuti (appena 61) giocati fino ad ora, dove ha comunque, con quello di ieri, segnato 2 reti.