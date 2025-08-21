Harder, per il Milan resta un’opzione: queste le cifre. La situazione

Harder può essere ancora un’opzione per l’attacco del Milan. Questa la cifra necessaria per acquistarlo

Il mercato del Milan continua a tenere banco, con il nome di Conrad Harder che torna prepotentemente al centro delle strategie del club rossonero. L’attaccante danese, talentuoso e versatile, resta uno degli obiettivi principali per il futuro dell’attacco del Diavolo, come confermato dall’esperto di mercato Matteo Moretto.

Il giovane classe 2005, che si è messo in mostra con prestazioni convincenti nel suo attuale club, è da tempo nel mirino della dirigenza milanista, che lo valuta come un investimento a lungo termine. La stima del cartellino si aggira sui 20-22 milioni di euro, una cifra che riflette il potenziale e la giovane età del giocatore.

La novità principale, secondo le fonti, riguarda la posizione dello Sporting Lisbona, proprietario del cartellino. Il club portoghese, pur non volendo cedere a titolo definitivo il proprio gioiello, si è mostrato più aperto a valutare formule alternative. Questo scenario apre nuove possibilità per i rossoneri, che potrebbero lavorare su un’operazione che preveda un prestito oneroso con diritto di riscatto o altre soluzioni creative, dilazionando l’investimento e garantendosi la possibilità di valutare il rendimento del giocatore prima di un impegno economico definitivo.

Il forte interesse del Milan trova terreno fertile anche nella volontà del giocatore. Sempre secondo Moretto, Harder, desideroso di confrontarsi con un campionato più competitivo “vorrebbe cambiare aria”. La sua ambizione di fare il salto di qualità si sposa perfettamente con il progetto del Milan, che da anni punta su giovani promesse per costruire la sua ossatura futura.

La trattativa, seguita attentamente dal management del club meneghino, si preannuncia complessa ma non impossibile. Il Milan ha un buon rapporto con i club portoghesi e potrebbe sfruttare questa via per chiudere l’affare. L’acquisto di un giovane profilo come Harder si inserirebbe perfettamente nella strategia del club, volta a unire l’esperienza dei senatori con il talento e la freschezza dei talenti emergenti.