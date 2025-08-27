Harder Milan, trattativa assolutamente ferma! E spunta il retroscena che nessuno si aspettava. I dettagli

Harder Milan, la trattativa con lo Sporting Lisbona è totalmente ferma: il calciatore continua a prendere tempo. Ultime

La trattativa tra il calciomercato Milan e Conrad Harder sta attraversando una fase di stallo, con il club rossonero che, stando a quanto riportato da Matteo Moretto, sarebbe pronto a ritirarsi dalla corsa. L’attaccante danese, infatti, starebbe prendendo tempo e cambiando continuamente le carte in tavola, in attesa di valutare altre opzioni. Questa situazione ha indispettito la dirigenza milanista, che ora valuta di comunicare ufficialmente allo Sporting Lisbona l’intenzione di abbandonare la trattativa.

La svolta inattesa: il Milan si ritira dalla trattativa

La notizia, riportata dall’esperto di mercato Matteo Moretto, ha scosso l’ambiente milanista. Sebbene diverse fonti avessero dato l’affare per concluso, con accordi già raggiunti sia con lo Sporting che con il giocatore, l’ultimo passo decisivo sembra essersi trasformato in una marcia indietro. Il Milan, spinto dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, aveva puntato con decisione su Harder per rinforzare l’attacco, offrendo circa 24 milioni di euro più bonus al club portoghese e un contratto a lungo termine al giocatore. Tuttavia, il prolungato tentennamento di Harder e del suo entourage ha fatto scattare l’allarme a Casa Milan.

Il club rossonero, che aveva già dovuto incassare il “no” di altri obiettivi in passato, non vuole più essere tenuto in stand-by. La politica della dirigenza, guidata da un approccio chiaro e diretto, prevede di chiudere rapidamente le trattative per poter pianificare al meglio la stagione. La pazienza sembra essere finita e la decisione di ritirarsi dalla trattativa rappresenta un segnale forte: il Milan non è disposto ad aspettare e si muoverà immediatamente su altri profili.

Le ragioni del tentennamento e le possibili alternative

Secondo quanto trapela, le esitazioni di Conrad Harder non sarebbero legate a questioni economiche, ma a una valutazione più ampia e approfondita del suo futuro. Il giocatore, pur riconoscendo il blasone del Milan, starebbe analizzando con attenzione anche le altre proposte che gli sono arrivate, in particolare da club di Premier League e Ligue 1. La sua priorità sarebbe quella di trovare un progetto in cui possa avere un ruolo da protagonista e le giuste garanzie tecniche per la sua crescita. Nonostante la fiducia mostrata da Allegri, il giovane attaccante non vuole correre il rischio di essere una seconda scelta, soprattutto in un attacco che ha già elementi di grande spessore.

A questo punto, la palla passa a Igli Tare, che dovrà riattivare la rete di contatti per individuare l’alternativa giusta. Sebbene il sogno di Allegri rimanga Dusan Vlahovic della Juventus, la complessità di questa operazione rende improbabile una sua realizzazione in tempi brevi. Tra i nomi che potrebbero tornare di attualità, si parla di Arokodare o altri profili che possano garantire un immediato contributo alla squadra. La chiusura del mercato si avvicina e il Milan non può permettersi di perdere altro tempo. La situazione resta fluida, ma una cosa è certa: la posizione del club rossonero è chiara, e il messaggio lanciato a Harder è inequivocabile.