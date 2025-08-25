Harder Milan, trattativa in corso: ecco la situazione! Tutti gli aggiornamenti. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mercato del Milan entra nel vivo con un’irruzione decisa per il giovane e talentuoso attaccante Oliver Harder, di proprietà dello Sporting Lisbona. La notizia, riportata da L’Équipe, il prestigioso quotidiano sportivo francese, rivela un clamoroso dietrofront nella trattativa tra il calciatore e il Rennes, club di Ligue 1. Fino a poco tempo fa, l’accordo tra il giocatore e i francesi sembrava cosa fatta, con una cifra pattuita con lo Sporting intorno ai 23 milioni di euro. L’intesa tra le parti era totale, ma l’improvviso e prepotente inserimento del Diavolo ha rimescolato tutte le carte in tavola.

L’Offensiva del Milan: Una Corsa a Due per il “Toro” Danese

L’attaccante danese, che ha impressionato gli scout rossoneri per la sua potenza fisica, la sua grinta e il suo pressing forsennato, è ora in una fase di profonda riflessione. L’offerta del Milan, prestigiosa e allettante, lo ha spinto a riconsiderare il suo futuro, mettendo in discussione la sua destinazione che sembrava già scritta. L’idea di vestire la maglia di uno dei club più blasonati al mondo, con l’opportunità di giocare in Serie A e lottare in futuro per la Champions League, rappresenta un fattore decisivo nella sua scelta. Il giocatore, un classe 2005, è consapevole dell’importanza del bivio che ha davanti.

Il Rennes, dal canto suo, non intende mollare la presa. I francesi contano sul progetto tecnico già illustrato e sull’accordo preliminare che avevano già raggiunto. La palla, però, è ora nelle mani di Harder, che dovrà prendere una decisione definitiva e cruciale per la sua carriera. Il mondo del calciomercato si ferma e aspetta: l’esito di questa trattativa potrebbe definire il futuro del reparto offensivo rossonero.

Una Scelta tra Progetto e Prestigio

La decisione di Harder è attesa per oggi, lunedì. I tifosi rossoneri sono con il fiato sospeso, sperando che l’appeal del club, con la sua storia e la sua ambizione, possa prevalere sulla serietà dell’offerta del Rennes. L’arrivo del talentuoso attaccante, definito un “toro” per la sua aggressività, darebbe un nuovo impulso alla squadra di Max Allegri, che cerca innesti di qualità per affrontare al meglio la prossima stagione.