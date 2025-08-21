Harder Milan, Tare monitora attentamente il giovane attaccante: si può chiudere ad una sola condizione. Le ultimissime sui rossoneri

Nonostante il Milan sia a un passo dal chiudere la trattativa per Victor Boniface, il club rossonero continua a tenere d’occhio altri profili per rinforzare il reparto offensivo. In un recente video pubblicato su YouTube, gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno rivelato che il nome di Conrad Harder, giovane attaccante classe 2005 dello Sporting Lisbona, rimane uno dei più caldi sulla lista dei dirigenti milanisti.

Anche se la priorità è l’arrivo di Boniface, il Milan sta valutando attentamente se il danese possa rappresentare una vera e propria opportunità di mercato. L’interesse per il giocatore, già noto da tempo, non si è affatto spento. Il club rossonero continua a monitorare la situazione, specialmente dopo la recente apertura dello Sporting, che inizialmente era disposto a cedere il giocatore solo a titolo definitivo. Adesso, la società portoghese sembra disposta a considerare formule alternative, rendendo l’operazione più accessibile. La valutazione di Harder si aggira intorno ai 20-22 milioni di euro, una cifra importante ma che il Milan potrebbe decidere di investire per un talento prospettico come il suo.

La volontà del giocatore di cambiare aria potrebbe giocare un ruolo chiave. Harder stesso desidererebbe una nuova sfida, un dettaglio che il Milan sta tenendo in grande considerazione. La pista rimane dunque attiva e non si esclude che, nonostante l’imminente arrivo di Boniface, la dirigenza possa fare un’accelerazione in extremis. Insomma, il mercato del Milan continua a essere dinamico e pieno di sorprese. L’attenzione resta alta su Harder, pronto a diventare un’occasione in caso di intoppi o per un’eventuale strategia a lungo termine.