Harder Milan, oggi la giornata decisiva? La mossa degli agenti non passa inosservata. Cosa sta succedendo

Harder Milan, gli agenti dell’attaccante saranno oggi a Lisbona per cercare di limare gli ultimi dettagli con lo Sporting

La dirigenza del calciomercato Milan, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, sta lavorando incessantemente per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Dopo l’ufficializzazione dell’acquisto di Santiago Gimenez, l’attenzione si è spostata su un secondo attaccante che possa completare il reparto e offrire ad Allegri diverse opzioni tattiche. Il nome che circola con insistenza e che sembra essere l’obiettivo principale è quello di un giovane talento danese, Conrad Harder, ma le trattative sono complesse e i dettagli da definire sono ancora molti.

Secondo le ultime indiscrezioni, il prescelto per affiancare Gimenez sarebbe un promettente centravanti classe 2004, su cui il Milan ha puntato con forza. La cifra richiesta dal club di appartenenza, lo Sporting Club di Lisbona, si aggirerebbe intorno ai 27 milioni di euro, tra una base fissa e bonus legati a obiettivi sportivi. La trattativa sembra essere a buon punto, con un accordo di massima tra le parti, ma mancano ancora gli ultimi, decisivi dettagli per finalizzare l’operazione. In particolare, il club portoghese deve prima assicurarsi un sostituto per dare il via libera alla cessione, e l’attesa riguarda un attaccante del Panathinaikos, impegnato in questi giorni in una importante sfida di Europa League: Ioannidis.

Le conferme arrivano direttamente dalle voci di mercato, con i media che seguono con attenzione ogni sviluppo. La situazione, come riportato da Matteo Moretto che ha fatto il punto sull’evoluzione della trattativa, vede il Milan attendere l’ok definitivo. Il calciatore, entusiasta della destinazione, sta spingendo per il trasferimento, e i suoi agenti sono attesi a Lisbona nelle prossime ore per tentare di sbloccare la situazione e limare le ultime divergenze. Nonostante l’operazione non sia ancora chiusa al 100%, l’ottimismo filtra dagli ambienti rossoneri: il nome in questione è il più vicino a vestire la maglia del Milan e a diventare il nuovo volto dell’attacco milanista. Tare e Allegri sono fiduciosi di poter chiudere l’affare entro breve, offrendo a tutti i tifosi del Milan un nuovo, emozionante colpo di mercato.