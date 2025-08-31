Harder Milan, la pista tramonta definitivamente: accordo ad un passo, firma con loro nelle prossime ore

Harder Milan, il centravanti danese classe 2005, accostato anche al club rossonero, è vicinissimo alla firma con il Lipsia

La Bundesliga sembra pronta ad accogliere un talento emergente: Conrad Harder. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il giovane attaccante danese, a lungo nel mirino del calciomercato Milan, è a un passo dal trasferirsi al Lipsia. La notizia, che ha scosso il calciomercato europeo, conferma la tendenza dei club tedeschi a puntare su profili giovani e di prospettiva.

Harder al Lipsia: La Trattativa entra nel vivo

Secondo le indiscrezioni di Fabrizio Romano, la trattativa tra il Lipsia e Conrad Harder è in una fase estremamente avanzata. Il club tedesco ha messo il piede sull’acceleratore, ottenendo il semaforo verde per procedere con il trasferimento. Questo sviluppo chiude di fatto la porta alle altre pretendenti, tra cui il Milan, che aveva manifestato un interesse concreto per il giocatore. Il trasferimento di Harder in Germania rappresenta un segnale forte: il Lipsia non ha intenzione di restare a guardare e vuole rinforzare la propria rosa con innesti di qualità, in linea con la filosofia del club.

Il Retroscena del Calciomercato: Il Milan aveva offerto di più

Il retroscena di questa operazione è particolarmente interessante e rivela le dinamiche complesse del calciomercato moderno. Stando a quanto svelato da Romano, il Milan aveva presentato allo Sporting Lisbona un’offerta economicamente molto vantaggiosa, la più alta tra tutte le pretendenti, pari a circa 27 milioni di euro. Anche il Rennes, club francese noto per la sua capacità di scoprire e valorizzare giovani talenti, era rimasto a lungo in corsa per il giocatore.

Tuttavia, la decisione finale di Conrad Harder non è stata dettata dal fattore economico. Il giovane danese ha preferito valutare l’aspetto del progetto tecnicoe le concrete possibilità di giocare con continuità. Questo fattore si è rivelato decisivo, e il Lipsia ha saputo convincere il giocatore offrendogli garanzie in tal senso. Il club tedesco, che ha una comprovata esperienza nel lanciare giovani promesse, si è rivelato la scelta preferita da Harder, desideroso di non restare ai margini ma di diventare un protagonista fin da subito.

Il Nuovo Milan e le Strategie di Mercato

L’esito di questa trattativa si inserisce in un contesto più ampio per il Milan, che sta attraversando una fase di profondo rinnovamento sotto la guida del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Il club rossonero, nonostante l’offerta economica significativa, dovrà ora virare su altri obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. La coppia Tare-Allegri è già al lavoro per individuare profili adatti alle esigenze della squadra e alla visione tattica del tecnico livornese, che punta a costruire una rosa competitiva su tutti i fronti. L’arrivo di Tare, con la sua esperienza e la sua fitta rete di contatti, si preannuncia cruciale per le prossime mosse di mercato del Milan, che vuole tornare ai vertici del calcio italiano.