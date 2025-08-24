Harder Milan, Tare accelera! Contatti nelle ultime ore, il danese in pole per rinforzare l’attacco di Allegri. I dettagli

Harder Milan, Igli Tare sta accelerando nelle ultime per Conrad Harder, centravanti classe 2005 dello Sporting Lisbona

Il calciomercato del Milan si fa sempre più incandescente, con la dirigenza rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, che sta lavorando a ritmi serrati per rinforzare la squadra. Se da un lato il nome di Victor Boniface sembrava essere in cima alla lista dei desideri, le ultime notizie riportano un cambio di scenario che potrebbe modificare i piani del club. L’attaccante nigeriano, dopo i contatti con il Milan, è tornato in Germania in attesa di una decisione definitiva. Questa mossa, seppur non ancora ufficiale, fa pensare che la trattativa stia subendo una frenata o che il club rossonero stia valutando alternative concrete prima di affondare il colpo.

L’obiettivo si sposta su Conrad Harder: un talento danese per il futuro del Milan

Mentre la situazione legata a Boniface resta in sospeso, il Milan ha spostato il suo focus su un altro giovane attaccante, un profilo che risponde perfettamente all’identikit di un calciatore di prospettiva su cui costruire il futuro. Stiamo parlando di Conrad Harder, classe 2005, talento danese che milita nello Sporting Lisbona. La società di via Aldo Rossi ha avuto nuovi contatti questa mattina con l’entourage del giocatore e con il club portoghese. La volontà del Milan è chiara: assicurarsi un futuro campione e anticipare la concorrenza spietata delle altre big europee.

Il Milan vuole accelerare: si cerca l’affondo decisivo per Harder

Il Milan sa che il tempo stringe e che la concorrenza, specialmente quella del Rennes, è agguerrita. Per questo motivo, il club potrebbe tentare l’affondo decisivo per il 20enne già nelle prossime ore. L’obiettivo è chiudere la trattativa il prima possibile e portare a Milanello un attaccante promettente che possa crescere e maturare sotto l’ala protettrice di Massimiliano Allegri. L’investimento su un giovane talento come Conrad Harder rispecchia la nuova strategia del Milan: mixare esperienza e gioventù per costruire una squadra solida e vincente a lungo termine. La celerità con cui il club sta agendo per Harder suggerisce una forte determinazione a non perdere l’opportunità di ingaggiare un giocatore che potrebbe diventare un punto di riferimento per l’attacco rossonero negli anni a venire.

In conclusione, mentre la pista Boniface sembra raffreddarsi, il Milan sta premendo sull’acceleratore per Conrad Harder, dimostrando ancora una volta la sua attenzione verso i talenti emergenti del calcio europeo. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Milan riuscirà a portare a casa il giovane danese e a mettere a segno un colpo di mercato che potrebbe rivelarsi fondamentale per il futuro del club.