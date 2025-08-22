Harder Milan, la trattativa non si farà! Il calciatore ha preferito trasferirsi in questa squadra. Le ultimissime notizie sui rossoneri

L’attaccante dello Sporting, Conrad Harder, sembra destinato a vestire la maglia del Rennes, allontanandosi definitivamente dal Milan. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, il giovane talento danese, che era entrato anche nel mirino del club rossonero, ha optato per il club di Ligue 1, convinto di avere maggiori opportunità di giocare con continuità e di proseguire al meglio il suo percorso di crescita.

La scelta di Harder, che preferisce un club dove la concorrenza nel suo ruolo sia meno agguerrita, rappresenta una delusione per il Milan, che aveva mostrato un serio interesse nei suoi confronti. I rossoneri, come noto, sono alla ricerca di un rinforzo in attacco e il profilo di Harder, un giovane promettente con ampi margini di miglioramento, si adattava perfettamente alla loro strategia di mercato. Tuttavia, la volontà del giocatore è stata decisiva.

Nel frattempo, la trattativa tra Sporting e Rennes prosegue. Una prima offerta da parte dei francesi è stata respinta, ma, sempre secondo A Bola, una nuova proposta è attesa a breve. Quest’ultima, stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere in linea con le richieste economiche dello Sporting, che valuta il suo attaccante oltre i 20 milioni di euro. La cifra elevata testimonia il valore che il club portoghese attribuisce al giocatore.

L’operazione sembra ormai in dirittura d’arrivo. Harder è ormai vicinissimo a dire addio allo Sporting per approdare in Francia, dove spera di trovare la ribalta che cerca. Per il Milan, invece, si chiude una pista di mercato e si apre la necessità di virare su altri obiettivi per rafforzare il reparto offensivo, in vista di una stagione che si preannuncia impegnativa su più fronti.