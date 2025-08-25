Harder Milan, altro incontro con gli agenti: ecco tutti gli aggiornamenti! Le cifre… Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan accelera i tempi sul mercato per regalare a Massimiliano Allegri, l’esperto e vincente allenatore rossonero, il tanto atteso attaccante. La pista più calda e ormai quasi esclusiva è quella che porta a Conrad Harder, giovane e promettente centravanti danese dello Sporting Lisbona. La trattativa, che entra nel vivo proprio in questi giorni, sembra essere vicina a una svolta decisiva, con il Diavolo determinato a chiudere l’operazione.

Un Incontro Decisivo e una Cifra Importante

L’interesse del club milanese per il giovane attaccante non è una novità, ma i recenti sviluppi mostrano una chiara volontà di concludere l’affare. Nella giornata di lunedì 25 agosto, il Milan ha avuto un nuovo incontro con l’agente del giocatore per definire gli ultimi dettagli contrattuali. Parallelamente, proseguono i contatti con lo Sporting per trovare l’accordo economico che sblocchi il trasferimento. Le parti sono a lavoro per superare gli ultimi ostacoli e formalizzare l’operazione.

L’operazione si prospetta onerosa, ma in linea con le ambizioni del club. La cifra, secondo le indiscrezioni, si aggira sui 24 milioni di euro più 3 di bonus, a cui si aggiunge una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Un investimento importante per un ragazzo classe 2005, che conferma la strategia del Milan di puntare su giovani talenti con grande potenziale di crescita.

Harder, la Scelta dopo la Rinuncia a Boniface

La decisione di puntare su Harder è il risultato di un’attenta valutazione da parte della dirigenza rossonera. Dopo aver valutato e successivamente rinunciato a Victor Boniface, l’attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen, il Milan ha individuato nel danese il profilo ideale da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Harder è considerato un attaccante moderno, che unisce potenza fisica, grinta e capacità di pressing, caratteristiche che si sposano perfettamente con le richieste del mister e con le esigenze di un campionato competitivo come la Serie A.

I tifosi del Diavolo possono essere ottimisti: il club sta lavorando intensamente per portare a casa il talento danese. Se l’affare andrà in porto, il Milan avrà un nuovo e promettente attaccante, pronto a lottare per conquistare il proprio spazio e contribuire al successo della squadra.