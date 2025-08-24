Connect with us

Harder Milan, è lui il prescelto dei rossoneri! Caso Boniface chiuso: torna al Bayer

11 minuti ago

Harder

Harder Milan, è lui il prescelto dei rossoneri! Caso Boniface chiuso: torna al Bayer. Segui le ultimissime di mercato

La telenovela di mercato che ha visto protagonisti il Milan e l’attaccante nigeriano Victor Boniface si è ufficialmente conclusa. Dopo che le visite mediche del calciatore hanno sollevato più di una perplessità, i rossoneri hanno preso la decisione definitiva: rinunciare all’acquisto. Lo ha confermato il club stesso, ponendo fine a un “giallo” che ha tenuto banco per giorni e che ha visto anche un tentativo di rinegoziazione, prontamente smentito dai dirigenti del Bayer Leverkusen.

Con la porta chiusa per Boniface, la dirigenza milanista non ha perso tempo e ha già individuato un nuovo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. Come riportato da fonti autorevoli del club, l’attenzione del Diavolo si è spostata su Conrad Harder, il giovane e promettente attaccante in forza allo Sporting CP. Questo cambio di rotta segna una strategia chiara: puntare su un talento emergente, un profilo più in linea con il progetto di ringiovanimento della rosa.

Conrad Harder, classe 2005, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Nonostante la giovane età, l’attaccante danese ha già dimostrato di avere un grande potenziale, con una tecnica raffinata e un’ottima capacità di finalizzazione. Le sue caratteristiche si sposano perfettamente con l’idea di calcio che ha in mente il tecnico Paulo Fonseca, che predilige giocatori veloci e versatili in attacco.

L’operazione per portare Harder a San Siro non sarà semplice, ma il Milan è intenzionato a fare sul serio. Lo Sporting CP, noto per la sua capacità di far crescere talenti, sa di avere tra le mani un gioiello e non lo lascerà partire a cuor leggero. La trattativa si preannuncia complessa, ma il club rossonero è pronto a intavolare una discussione seria. La corsa contro il tempo per completare la rosa è appena iniziata, e i tifosi del Diavolo sperano che il prossimo attaccante a sbarcare a Milano sia il giovane talento danese.

