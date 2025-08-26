Harder Milan, il nuovo acquisto è in arrivo a Milano: tutto ciò che c’è da sapere su di lui e sulle cifre dell’operazione. Le ultimissime sui rossoneri

Dopo una lunga ricerca e molti nomi accostati al Milan, il club rossonero ha finalmente trovato il suo nuovo attaccante. Si tratta di Conrad Harder, un profilo giovane e inaspettato, che rappresenta una vera e propria scommessa per la dirigenza e per l’allenatore Allegri, nonostante l’investimento non indifferente.

Un talento danese per il Milan

Il Milan ha chiuso l’operazione per Harder, attaccante danese classe 2005, acquistandolo dallo Sporting Lisbona per una cifra totale di circa 27 milioni di euro. Il colpo è stato tanto rapido quanto decisivo: il Milan è riuscito a strappare il giocatore dalle mani del Rennes, che lo aveva praticamente già bloccato.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante è atteso oggi stesso a Milano. Dopo aver sostenuto le visite mediche di rito, firmerà un contratto di cinque anni, con uno stipendio di 1,5 milioni di euro a stagione. Decisivo per la buona riuscita dell’affare è stato il lavoro del DS Tare, che è riuscito a convincere l’agente del calciatore a scegliere il progetto rossonero.

Caratteristiche e aspettative

La Gazzetta definisce Harder una scommessa, ma ne evidenzia anche le qualità: “Tiri mancini e profondità”. Il danese è un giocatore che ama attaccare la profondità e che ha un buon fiuto per il gol. Tuttavia, la stessa rosea sottolinea che il giocatore ha ancora ampi margini di miglioramento, in particolare nello “sviluppo del gioco spalle alla porta”.

L’acquisto di Harder rientra nella strategia del Milan di puntare su giovani talenti con un potenziale di crescita elevato, in linea con quanto fatto anche in passato. Per Massimiliano Allegri, il giovane danese sarà un’alternativa in attacco, ma avrà bisogno di tempo per adattarsi al campionato italiano. Il Milan si aspetta che possa contribuire fin da subito con la sua velocità e i suoi inserimenti, ma l’obiettivo a lungo termine è di farlo crescere e trasformarlo in un attaccante di punta. Il club spera che Harder possa ripagare la fiducia e diventare un perno dell’attacco rossonero per gli anni a venire.