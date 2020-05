Hagi: «Vi racconto il tentativo di Sacchi di portarmi al Milan»

Hagi ha voluto svelare un retroscena di mercato che lo ha visto vicinissimo al Milan di Sacchi prima dell’arrivo al Real Madrid

Ecco le parole di Hagi in un’intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport in merito al suo passato da calciatore e le voci che lo volevano al Milan.

«È vero, ci sono stati alcuni contatti, quando Gullit aveva un guaio fisico. Non ti nascondo che mi inorgoglì il fatto che Sacchi stesse pensando a me per farmi giocare in quella squadra di fenomeni. Poi invece successe che tutto saltò. O meglio uno del Milan arrivò a Bucarest, ma non era una figura di prim’ordine, mentre per il Real Madrid venne a parlare con me addirittura il presidente Ramon Mendoza, che da subito mi evidenziò la sua grande stima e quella della sua società. Tu al mio posto dove saresti andato? Comunque, fu una scelta difficile, perché in quei giorni ero un 10 importantissimo per tutto il mondo del calcio. Mi volevano anche le più grandi squadre inglesi e tedesche. Alla fine premiai il fatto che un grandissimo personaggio come Mendoza si era scomodato per raggiungere la Romania e convincermi ad arrivare al Real»