Gyokeres Milan, Pastore scettico: «Non so se sia un giocatore già pronto per l’alta Serie A»

Le parole nel corso corso di ‘Fontana di Trevi’, del giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore sul possibile colpo del calciomercato Milan, Gyokeres:

LE PAROLE – «Bisogna partire dall’allenatore ovviamente. Cambiano allenatore? Non lo so. Lo diciamo ogni volta che si capirà da che strada il Milan farà in Europa League. Gira il nome di Gyokeres, forse solo perché e svedese, quindi uno dice che ‘è svedese, c’è Ibrahimovic’ e tutto quello che comporta di conseguenza. C’è stato anche uno scambio di following con Leao, davvero provanti. Non so se sia un giocatore già pronto per l’altra Serie A Gyokeres, perché in due anni ha fatto un salto enorme passando dal Coventry, Championship inglese (l’equivalente della Serie B italiana ndr), allo Sporting, dove ha fatto molto bene, altroché»