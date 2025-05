Gullit non le manda a dire: «Mi infastidisce non vedere Maldini al Milan, quando Reijnders andrà via…». Le sue parole

Ruud Gullit, ex giocatore del Milan ha rilasciato parole molto impattanti sul club rossonero.

LE PAROLE – «Mi dispiace che una figura come Paolo Maldini non sia più al Milan: mi infastidisce questa cosa. Reijnders è uno che vuole vincere, non si accontenta di stare in un club che non vince. Sarà una perdita incredibile per il Milan quando andrà via…».