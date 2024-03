Gullit scherza su Brahim Diaz: «Se mi manca vederlo nel Milan? No per un motivo»

Ruud Gullit, leggenda del Milan, ha parlato di Brahim Diaz e del suo rendimento al Real Madrid: le sue dichiarazioni

Intervistato da AS, Ruud Gullit ha parlato così di Brahim Diaz:

PAROLE – «Se da tifoso del Milan mi manca Brahim? Guarda, se avesse giocato come gioca ora quando era con noi… (ride ndr). Perché non è sempre stato così. Penso che abbia preso una buona decisione, l’ho visto giocare e lo fa molto, ma molto bene. Lo stile è diverso, gli ha fatto bene tornare a Madrid. Ha fatto un salto, gli ho visto fare cose che non gli vedevo fare quando era al Milan. Forse è stato proprio questo, trovare la squadra e la competizione giusta per lui».