Vaciago: «Giroud ha una qualità particolare, ecco quale»

Guido Vaciago, noto giornalista, ha parlato della prestazione di Olivier Giroud nel derby: le sue dichiarazioni

Intervenuto negli studi di Sky, il giornalista Guido Vaciago ha parlato di Olivier Giroud:

«Le grandi squadre hanno sempre qualcosa da ricordare. Il fatto che Giroud nella prima parte di stagione non avesse dato il proprio apporto significava che il Milan aveva in lui un margine di miglioramento. Parliamo di un attaccante strepitoso, un giocatore che può tranquillamente essere paragonato ad Ibrahimovic a livello di possibilità e contributi che da all’interno della squadra. Giroud ha vinto un Mondiale, una Champions League, un’Europa League ed è anche uno specialista di Coppe dato che in Inghilterra ha vinto quattro FA Cup. Da questo punto di vista sa come si affrontano le partite ad eliminazione diretta delle competizioni nazionali».