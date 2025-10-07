Guidi e la lente d’ingrandimento su Leao: «In Juve Milan, più che i gol sbagliati, andrebbero valutati negativamente questi due aspetti»

Guidi, noto giornalista, ha commentato la prestazione di Leao contro la Juve allo Stadium: due gli aspetti negativi su cui soffermarsi

La prestazione di Rafael Leão contro la Juventus, segnata da due clamorose occasioni sprecate, ha innescato un’analisi severa da parte del giornalista de La Gazzetta dello Sport, Marco Guidi. Intervenuto nel podcast La Tripletta, Guidi ha voluto spostare il focus dalla mera finalizzazione mancata, per concentrarsi su due “dati oggettivi” che sollevano seri interrogativi sul ruolo e sull’impatto del portoghese nel Milan.

Guidi ha premesso che l’errore sotto porta “succede ed è successo a tutti”, ma ha affondato il colpo sulle statistiche e sull’atteggiamento del numero 10, che è anche “l’uomo più pagato del Milan”.

Il Dato “Clamoroso”: Zero Contributo Alla Manovra

Il primo dato snocciolato da Marco Guidi è stato definito “clamoroso” e mette in discussione la funzionalità di Leão all’interno del sistema di Massimiliano Allegri:

«29 minuti in campo più recupero, 0 passaggi tentati e di conseguenza 0 riusciti. Da uno che entra per fare il centravanti, neanche una sponda di testa…».

Questa statistica evidenzia una preoccupante disconnessione del giocatore dalla manovra offensiva. Se il tecnico Massimiliano Allegri lo inserisce per agire da punto di riferimento o da catalizzatore, l’assenza totale di passaggi (e sponde) indica un isolamento tattico che il Milan non può permettersi, specialmente in un big match di Serie A.

Leão E La Perdita Di Campo: Il Confronto Con Giménez

Il secondo punto sollevato da Guidi riguarda l’impatto negativo che l’ingresso di Leão ha avuto sull’inerzia tattica della partita:

«L’altra cosa è che nel momento in cui entra in campo, 5-10 minuti dopo il rigore sbagliato da Pulisic, era il momento migliore del Milan: entra Leao e la partita non è più in mano al Milan. Probabilmente perché Leao è meno capace di Gimenez a connettersi con gli alti, il Milan ha perso un po’ di campo».

L’analisi suggerisce che Leão non riesce a “connettersi con gli altri” con la stessa efficacia di un attaccante più funzionale al gioco di squadra (come citato, un profilo alla Santiago Giménez). La sua entrata in campo, anziché rafforzare il Milan nel suo momento migliore, ne avrebbe causato un arretramento, compromettendo il controllo tattico.

La Sfida Del DS Tare E Allegri

La critica di Marco Guidi rafforza la richiesta di Allegri di maggiore “cattiveria” e disciplina tattica da parte del portoghese. Il DS Igli Tare e il tecnico sanno che il Milan possiede una solidità difensiva invidiabile (con pilastri come Mike Maignan e Fikayo Tomori), ma la corsa Scudetto dipende dalla capacità di rendere Rafael Leão non solo un solista, ma un elemento funzionale e decisivo al gioco corale. Il lavoro del break per le Nazionali sarà cruciale per colmare il divario tra il talento purissimo del portoghese e la sua effettiva incisività in campo.