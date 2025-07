Guela Doue Milan, rilancio di Tare e speranze concrete! Pressing sullo Strasburgo, cifre e dettagli

Guela Doue Milan, Tare ha rilanciato con lo Strasburgo: speranze concrete di ottenere il sì del club francese. Ultime

Il calciomercato estivo entra nel vivo e il Milan, forte di un’importante liquidità derivante dalle recenti uscite, è pronto a sferrare i suoi colpi decisivi per completare la rosa a disposizione del neo-tecnico Max Allegri. La dirigenza rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Tare, sta accelerando le trattative per non perdere ulteriore tempo prezioso, come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport con il titolo eloquente: “Jashari vicino. Il piano Doué“.

Arriva Jashari: Il Centrocampo Rossonero si Rinfresca

Sembra ormai questione di ore per l’arrivo di Ardon Jashari a Milanello. Il centrocampista svizzero, dopo un nuovo rilancio da parte del Milan, è vicinissimo a vestire la maglia rossonera. Un segnale inequivocabile della sua imminente partenza dal Club Bruges è la sua mancata convocazione per la prima giornata di campionato contro il Genk, in programma proprio oggi. Questo dettaglio, cruciale per le dinamiche di mercato, conferma che le parti sono ai dettagli finali per il trasferimento. Jashari, con le sue qualità in mezzo al campo, si preannuncia un tassello fondamentale per il nuovo Milan di Allegri, portando dinamismo e visione di gioco in un reparto che necessita di rinforzi mirati per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione. Il suo arrivo rappresenta una chiara intenzione del DS Tare di costruire una squadra competitiva e con un’età media giovane, pronta a lottare su tutti i fronti.

Il “Piano Doué”: Fondi da Emerson Royal per il Terzino Desiderato

Non solo centrocampo. Il Milan ha un piano ben definito anche per la fascia difensiva, e il nome caldo è quello di Junior Doué, terzino dello Strasburgo. La chiave per sbloccare questa operazione risiede nella cessione di Emerson Royal, che garantirà al Milan i fondi necessari per alzare l’offerta per il talentuoso franco-ivoriano. L’obiettivo della dirigenza è chiaro: raggiungere la cifra di 23 milioni di euro, nella speranza che questa volta l’offerta sia sufficiente per convincere lo Strasburgo a lasciar partire il suo gioiello. Doué, con la sua velocità e la sua capacità di spinta sulla fascia, si integrerebbe perfettamente nel modulo di Max Allegri, fornendo un’opzione di prim’ordine per il ruolo di terzino e aumentando la qualità e la profondità della rosa. La sua versatilità e il suo potenziale di crescita lo rendono un investimento strategico per il futuro del Milan, in linea con la visione del nuovo corso sotto la guida di Tare e Allegri.

Il mercato del Milan si sta surriscaldando e i prossimi giorni saranno decisivi per definire gli ultimi innesti. La sinergia tra Tare e Allegri sembra funzionare a pieno regime, con l’obiettivo comune di costruire una squadra in grado di puntare ai massimi traguardi, sia in Italia che in Europa. Il Corriere dello Sport ha lanciato l’allarme positivo: il calciomercato Milan non perde tempo e le prossime ore potrebbero portare a importanti ufficializzazioni. Riuscirà il Milan a chiudere entrambe le operazioni e a completare la sua rosa come desiderato dal tecnico?