Guela Doue Milan, Tare blocca tutto? Pesante cambio di strategia, ecco come si muoveranno i rossoneri

Guela Doue Milan, Igli Tare, DS dei rossoneri, sta pensando di abbandonare la pista e di procedere con l’acquisto di un calciatore più economico

Il Milan è nel pieno delle sue strategie di calciomercato, con un occhio attento sia alle entrate che alle uscite. Durante il consueto aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto ha fornito importanti dettagli sugli sviluppi recenti, in particolare sull’affare Guéla Doué e sulle priorità economiche del club rossonero, ora sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Il Caso Doué: Un Affare che Sfumano

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Matteo Moretto, le quotazioni di Guéla Doué per il Milan sono in netto calo. Il motivo principale di questa retromarcia è di natura economica. Il Milan non è convinto di procedere con un’operazione che si preannuncia eccessivamente onerosa. Come spiegato da Moretto, lo Strasburgo valuta il giovane terzino destro intorno ai 30 milioni di euro, inclusi i bonus, una cifra che il Milan ritiene troppo elevata per le proprie attuali disponibilità e strategie.

A complicare ulteriormente la trattativa ci sono i rapporti non proprio idilliaci tra il Milan e il Chelsea, proprietario dello Strasburgo. Come noto, il club francese fa parte della galassia dei Blues, e la freddezza nei rapporti tra le due società contribuisce a rendere l’affare Doué meno probabile. A oggi, la pista Doué sembra quindi perdere quota, spingendo il Milan a valutare profili diversi, soprattutto sotto il profilo economico. L’obiettivo è chiaro: trovare un terzino destro che si adatti meglio ai parametri finanziari del club, liberando risorse preziose.

Risorse per Attacco e Centrocampo: Gli Obiettivi di Tare e Allegri

La decisione di non insistere su Doué non è casuale, ma rientra in una strategia di mercato ben precisa voluta dal DS Igli Tare e condivisa con l’allenatore Massimiliano Allegri. Le risorse economiche che eventualmente non saranno impiegate per il terzino destro potranno essere reinvestite per rinforzare altri reparti considerati più prioritari.

Moretto ha sottolineato come il Milan intenda destinare parte di queste somme per l’attaccante, un ruolo dove il club è alla ricerca di un profilo di peso in grado di garantire un elevato numero di gol. L’altro settore su cui il Milan vuole investire è il centrocampo, con un nome caldo che circola con insistenza: Ardon Jashari. Il giovane centrocampista svizzero è un obiettivo concreto per rafforzare la mediana rossonera, portando qualità e prospettiva. La sinergia tra Tare e Allegri è evidente: entrambi puntano a costruire una squadra equilibrata, capace di competere ad alti livelli sia in Italia che in Europa, attraverso investimenti mirati e sostenibili.

In conclusione, il Milan sta dimostrando una grande lucidità e attenzione economica in questa fase di mercato. La scelta di abbandonare la pista Doué, sebbene il giocatore fosse considerato un talento interessante, testimonia la volontà di non cadere in operazioni troppo dispendiose e di ottimizzare le risorse disponibili. Con Igli Tare al timone della direzione sportiva e Massimiliano Allegri alla guida tecnica, il club rossonero si muove con decisione per costruire una squadra competitiva, pronta a affrontare le sfide della prossima stagione con rinnovato entusiasmo e obiettivi ambiziosi. I prossimi giorni saranno cruciali per definire i nuovi acquisti e le cessioni necessarie per completare la rosa.