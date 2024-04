Gudmundsson Milan, l’obiettivo aperto a tutte le possibilità: «Futuro? Vedremo cosa accadrà». Le parole del giocatore del Genoa

Albert Gudmundsson, obiettivo del calciomercato Milan, ha analizzato a DAZN la sua prestazione nel post-partita di Verona-Genoa, parlando anche del suo futuro.

PAROLE – «Devo essere onesto: non è stata la mia miglior partita. Tutt’altro. Credo di aver toccato pochi palloni nel primo tempo e che tutta la squadra non stava facendo una grande gara. Poi, però, siamo riusciti a pareggiare a fine primo tempo e questo ci ha permesso di trovare spazi nella ripresa fino al gol della vittoria che mi ha regalato una bella soddisfazione. Guardando la classifica, potremmo dire che siamo salvi e che abbiamo raggiunto con anticipo e con merito il nostro obiettivo.Questo non vuol dire che, dalla prossima, scenderemo in campo con minori motivazioni. Siamo il Genoa e abbiamo l’obbligo di dare sempre il massimo. Il mio futuro? Non mi sono fatto condizionare dalle voci di mercato. Vedremo cosa accadrà».