Gudmundsson Milan, Ottolini svela il retroscena: «Ecco come è andata a gennaio»

Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ha svelato i retroscena della sessione invernale su Gudmundsson, accostato anche al Milan

Le parole di Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, sui retroscena della sessione invernale su Gudmundsson, accostato anche al calciomercato Milan:

LE PAROLE – «Riguardo ad Albert, sempre in funzione di ragionare in maniera strategica ma allo stesso tempo di mantenere una struttura di squadra che ci permettesse di arrivare a fine stagione in maniera giusta, senza stravolgere le cose, abbiamo deciso fosse il caso di tenerlo»