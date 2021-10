Guardiola rivela: «Sono ancora nel calcio solo grazie a Jurgen Klopp…»

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha svelato un retroscena sul collega Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, in vista del big match contro il Liverpool ha rivelato un retroscena sul collega e rivale Jurgen Klopp.

«Klopp mi ha aiutato a diventare un allenatore migliore. Mi ha messo nelle condizioni di mettermi alla prova, facendomi capire quello che dovevo fare per migliorare come tecnico e per battere il Liverpool. Per questa ragione sono ancora nel calcio. Ci sono certi allenatori, e Jurgen è uno di questi, che ti spingono a fare di più, ad arrivare allo step successivo. Le nostre squadre si sono affrontate molte volte in questi ultimi anni e hanno diverse qualità e possono segnare i tanti modi differenti. Questo ci ha permesso di migliorarci e mi ha migliorato».