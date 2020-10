Gruppo CRAI: nuovo official partner di Ac Milan

AC Milan è lieto di accogliere tra i partner commerciali il Gruppo CRAI, leader nella Distribuzione Moderna.

La partnership tra AC Milan e il Gruppo CRAI si basa su valori e sinergie condivise, tra cui una forte attenzione alla qualità del lavoro e del proprio target di riferimento.

I clienti rossoneri potranno condividere la loro passione usufruendo di proposte e convenzioni a loro dedicate, nel corso della stagione sportiva, dal Partner della Società rossonera.

AC Milan e CRAI infatti, lanceranno una serie di proposte commerciali per l’intera durata della partnership, offrendo a clienti e tifosi l’opportunità di ottenere condizioni particolarmente favorevoli grazie alla loro rete distributiva.

Inoltre, attraverso le Academy e le Scuole Calcio AC Milan, CRAI e Risparmio Casa, grazie alla loro capillare presenza sul territorio, potranno proporre accordi e convenzioni indirizzate alle organizzazioni locali della galassia rossonera.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto al Gruppo CRAI/Risparmio Casa nella nostra famiglia. Questa partnership strategica cercherà di centrare gli obiettivi aziendali del Club, facendo leva sulla forza del brand AC Milan a livello nazionale e sull’opportunità che coinvolgerà i clienti del Gruppo Distributivo a vivere esperienze uniche e senza prezzo“.

CRAI, storica insegna italiana, è presente con i suoi supermercati, superette e negozi alimentari in tutta Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, dalla Calabria al Veneto. L’insegna CRAI si distingue per la capillarità della sua penetrazione sul territorio (oltre 1.000 Comuni in totale) ponendosi come leader qualitativo del mercato di vicinato, in un’ottica di relazione quotidiana e di familiarità con la propria clientela. Con una rete di oltre 2.000 negozi, CRAI è attiva anche nel canale e-commerce attraverso CRAI Spesa Online con circa 200 negozi.

Risparmio Casa, è la catena di più di 100 negozi pensata per chi cerca qualità al miglior prezzo, tutti i giorni. La sua rete di punti vendita, estesa a tutto il territorio italiano, offre un vasto assortimento per tantissime categorie di prodotto. La formula del successo è il format dei punti vendita: un vasto assortimento di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, casalinghi, tessile casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale. A completamento dell’offerta, accanto ai grandi marchi, Risparmio Casa propone un catalogo con più di 20 marchi propri.