Cesari duro: «Il goal del Porto da annullare, errore non perdonabile»

Graziano Cesari ha duramente criticato l’operato dell’arbitro Brych: il goal del Porto è viziato da un netto fallo su Bennacer

Graziano Cesari, intervenuto dagli studi di Mediaset nel post-partita di Porto-Milan, ha duramente criticato l’arbitraggio di Brych:

«Serata assolutamente negativa per Brych. Il Milan è stato penalizzato in questa fase a gironi. L’intervento di Taremi su Bennacer è scorretto: il giocatore rossonero cerca il pallone, invece quello del Porto guarda solamente l’avversario per sportarlo e non permettergli di impossessarsi del pallone. Sono immagini chiare, immagini che avevano anche al Var, che poteva aiutare l’arbitro. È un errore inammissibile. Siamo di fronte a un chiaro ed evidente errore».