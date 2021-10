Graziani: «Vi svelo il mio pronostico sull’esito del campionato»

Ciccio Graziani è convinto che una tra Milan, Inter e Napoli si aggiudicherà lo scudetto al termine della stagione

Ciccio Graziani, ricevendo il premio Nereo Rocco a Coverciano, ha analizzato il campionato di Serie A lasciandosi andare ad un pronostico sull’esito finale del torneo:

«Sono convinto che lo scudetto lo vinca una tra Napoli, Inter e Milan. Quanto alle mie ex squadre il toro si sta riprendendo e la Fiorentina sta andando forte e ora affronta il Napoli ed è un confronto molto bello in cui ha tutto da guadagnare e nulla da perdere. Vlahovic? Deve capire che deve firmare il contratto, deve ricordarsi che quando è arrivato qui aveva i pantaloncini corti, non dico con le toppe ar c… ma quasi. Deve fare il bravo».