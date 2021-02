Graziani: «Obiettivo Milan? Non è lo scudetto ma la Champions»

Francesco Graziani ha rilasciato una breve dichiarazione in merito all’obiettivo del Milan in questa stagione, le sue parole

Francesco Graziani, ex attaccante, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Radio Sportiva, ecco le sue parole sul Milan:

«Il Milan non è partito con l’obiettivo di vincere il campionato, ma con quello di tornare in Champions. È una squadra che, anche a fronte delle assenze, non va mai in difficoltà. Resterà fino alla fine nelle prime posizioni, è un’orchestra dove ognuno svolge bene il proprio compito. Romagnoli continua a piacere sempre di più, Calabria sta giocando con la sigaretta in bocca, Ibrahimovic sta aiutando a far crescere questi ragazzi. Le altre squadre dovrebbero preoccuparsi, se non succede qualcosa di clamorosamente negativo il Milan arriva fino in fondo».