Gravina: «Rinnovo i complimenti al Venezia. Un bel messaggio di gioia»

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, era oggi a Marghera nella sede del Comitato Regionale Veneto. Le sue parole

Il presidente della Figc Gabriele Gravina era oggi a Marghera, nella sede del Comitato Regionale Veneto Durante l’incontro si è parlato della ripresa dell’attività di base, delle difficoltà economiche del momento, dell’ammodernamento degli impianti, di riforme strutturali e del decentramento amministrativo, ma anche delle promesse mantenute dalla Figc verso il mondo dilettantistico come i contributi e il ristorno dei costi di settore giovanile e scolastico in favore delle società, nonché i rimborsi contenuti dal decreto ‘Sostegni bis’ per le spese sanitarie sostenute dai club che hanno ripreso a giocare. Le sue parole riportate dall’ANSA.

«L’obiettivo della mia visita è toccare con mano la situazione del calcio di provincia, il calcio dei territori per illustrare quanto abbiamo già fatto e per dare ulteriori risposte alle criticità emerse dal prolungato stop imposto dalla pandemia, ma desidero rinnovare ancora una volta i miei complimenti al Venezia per la storica promozione e il bel messaggio di bellezza e gioia comunicato al mondo».