Gravina: «Non c’è posto nel mondo del calcio per odio, ignoranza e violenza». Le parole del presidente FIGC sulla discriminazione territoriale e non solo

Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni dei media presenti ad un convegno dedicato al Fair Play, morale ed etica nel calcio giovanile. Ecco le parole del presidente FIGC:

«La discriminazione territoriale è violenta nel nostro paese ma è vergognosa. Non c’è posto nel mondo del calcio per odio, ignoranza e violenza, fisica e verbale. Faccio appello alla stragrande maggioranza dei tifosi di calcio affinché isolino, con chiare manifestazioni di dissenso, i responsabili di ogni forma di discriminazione. Il calcio è gioia, non certo insulto e offese»