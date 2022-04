Gravina: «È il tempo della responsabilità e dell’azione»

Le parole di Gravina sulla prima riunione del tavolo di lavoro permanente per le riforme del calcio italiano: «È il tempo della responsabilità e dell’azione»

Le parole di Gravina sulla prima riunione del tavolo di lavoro permanente per le riforme del calcio italiano:

«È il tempo della responsabilità e dell’azione tutte le componenti del calcio italiano sono chiamate a fare un passo in avanti per il bene del movimento. Abbiamo bisogno di unità per affrontare temi così delicati ed ho molto apprezzato la disponibilità trasversale mostrata negli ultimi giorni. Come avevo anticipato nelle scorse settimane, una volta celebrate le assemblee per la presidenza in Lega di A e in LND ho convocato questo tavolo che ci accompagnerà per l’intera durata dell’attuale mandato del Consiglio Federale. Confido di portare alcune decisioni in approvazione già alla prossima riunione fissata per il 20 aprile».