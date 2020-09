Grande successo per l’Ac Milan China Digital Summer Tour

L’estate solitamente è una stagione di pausa per gli appassionati di calcio, ma è anche un periodo di grande gioia per i tifosi cinesi. Tanti Club europei scelgono di recarsi in Cina per le attività di preseason, organizzando viaggi e partite amichevoli per premiare la passione dei tantissimi fan asiatici.

Tuttavia, l’emergenza Covid-19 di questi mesi ha indotto molti Club ad annullare le attività pianificate in Cina. Il Milan ha, però, unito creatività e immaginazione per offrire ai propri supporter il primo ‘AC Milan China Digital Summer Tour’, unico nel suo genere.

Il Milan Digital Village è stato lanciato ufficialmente il 25 agosto 2020. Un villaggio virtuale in cui il Club ha offerto esperienze digitali coinvolgenti per i milioni di tifosi cinesi. I fan hanno avuto la possibilità di interagire con i calciatori e le Leggende su una nuovissima piattaforma digitale: hanno potuto scattare foto e chiedere autografi, ascoltare le conversazioni dei giocatori, fare un tour dei luoghi simbolo di Milano e partecipare a giochi creativi, oltre a ricevere i gadget e i prodotti personalizzati in edizione limitata che il Club ha previsto unicamente per loro. Inoltre, grazie ad una tecnologia all’avanguardia, AC Milan ha fatto in modo che i calciatori si rivolgessero ai fan in lingua cinese dimostrando quanto il Club stia continuando a fare per essere ancor più vicino ai propri supporter in tutto il mondo.

Durante il tour è stato anche lanciato il pop-up store temporaneo del Milan, pensato per lasciare ai fan i ricordi più belli con alcuni prodotti personalizzati ed in edizione limitata, distribuiti e venduti su più piattaforme, tra cui bellissimi ombrelli a manico lungo e una elegante tazza riscaldante. Tutti questi prodotti sono stati molto apprezzati dai tifosi locali e, per celebrare l’imminente festival cinese di metà autunno, il Milan ha anche presentato una speciale confezione regalo in edizione limitata con una moon cake, così da dare la possibilità ai fan di gustare cibi deliziosi con i colori rossoneri.

I partner ufficiali del Club hanno collaborato al Digital Summer Tour realizzando una propria zona esclusiva nel villaggio virtuale, permettendo ai partecipanti di usufruire, tra le altre cose, di sconti sui prodotti Puma pensati per questo evento, oltre ai più recenti giochi di EA Sports FIFA e molte altre offerte esclusive.

Il primo ‘AC Milan China Digital Summer Tour’, andato live nel periodo tra il 25 agosto e il 20 settembre ha fatto registrare numeri importanti: quasi 20 milioni di ‘impression’ sulle piattaforme digitali e una crescita di 53 mila follower su Weibo che ha portato AC Milan a superare quota 3 milioni.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: “Per AC Milan è stata una grande soddisfazione essere riusciti a connettersi con i propri tifosi cinesi grazie alla tecnologia. Nonostante la distanza, amplificata dall’emergenza Covid-19 che il mondo sta vivendo, abbiamo cercato di far sentire la presenza rossonera. La risposta è stata incredibile e conferma quanto il Club sia amato oltre i confini nazionali. L’innovazione e la tecnologia hanno permesso di rendere questa avventura molto più che virtuale. Ringrazio tutti i tifosi e i Partner che ci hanno accompagnato nel nostro primo Digital Summer Tour”.

In questo periodo così difficile, grazie al primo ACMilan China Digital Summer Tour il Club ha fatto di tutto per far vivere ai fan cinesi un’esperienza interattiva emozionante, con l’obiettivo di farli sentire ancora più vicini alla famiglia rossonera.

Fonte: acmilan.com