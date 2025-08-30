Gozzano Milan Futuro 0-1: Oddo sorride, in Coppa Italia decide una rete di Sala. Il resoconto del match

Gozzano Milan Futuro 0-1: Massimo Oddo può sorridere dopo l’affermazione dei rossoneri grazie ad una rete di Sala

La rinascita del Milan Futuro è in pieno svolgimento! La squadra, recentemente affidata alla gestione del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ha dimostrato di avere un carattere vincente fin dai primi passi della stagione. Dopo l’emozionante esordio in Coppa Italia Serie D contro la Trevigliese, concluso con una vittoria casalinga, i giovani rossoneri hanno confermato il loro potenziale superando un altro ostacolo.

La trasferta contro il Gozzano, una squadra che ha visto nelle sue fila persino l’ex milanista Junior Messias, si è rivelata un banco di prova significativo. Ma il Milan Futuro ha risposto presente. La partita, terminata con un sofferto 1-0, ha mostrato una squadra compatta e determinata. Il successo è arrivato grazie a un’intuizione di Emanuele Sala, che al 65° minuto ha messo a segno il gol che ha deciso l’incontro, dimostrando una maturità e una freddezza inaspettate per la sua giovane età. La vittoria è un segnale forte: la strada intrapresa dalla società, con il nuovo assetto dirigenziale e tecnico, sembra essere quella giusta.

Questo successo, che ha permesso al Milan Futuro di qualificarsi per i trentaduesimi di finale della competizione, rappresenta un ulteriore passo verso la riaffermazione del club a tutti i livelli. L’importanza di questa competizione non è da sottovalutare, poiché offre ai giovani talenti l’opportunità di confrontarsi con realtà calcistiche diverse e di crescere sotto la pressione della gara secca. Il prossimo appuntamento di Coppa, previsto per la settimana dell’8 ottobre, sarà un’altra sfida cruciale per testare la solidità del gruppo.

Tuttavia, prima di questo impegno, i ragazzi di Oddo si concentreranno sul campionato di Serie D. A causa delle convocazioni internazionali che hanno interessato diversi giocatori rossoneri, la prima giornata, che si sarebbe dovuta giocare in casa contro l’AC Leon, è stata rimandata al 17 settembre. L’esordio stagionale in campionato avverrà quindi direttamente alla seconda giornata, nel weekend del 14 settembre, in trasferta contro il Pavia. La gestione delle assenze forzate, una situazione non semplice per una squadra così giovane, sarà un’ulteriore sfida per lo staff tecnico,che sta lavorando per costruire un futuro radioso per il club.

La vittoria di oggi contro il Gozzano, come riportato dalla fonte, è un tassello fondamentale in un progetto a lungo termine che mira a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sinergia tra la dirigenza, con Igli Tare in cabina di regia, e lo staff tecnico, guidato da un allenatore di esperienza e carisma come Massimiliano Allegri, sta già dando i suoi frutti. La determinazione e il sacrificio mostrati in campo dai giocatori del Milan Futuro sono un esempio lampante della filosofia che il club sta cercando di instillare in ogni sua componente. La stagione è ancora lunga, ma le premesse sono ottime.