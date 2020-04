Gotze andrà in scadenza a giugno col Borussia e nelle intenzioni di entrambi non ci sarebbe la volontà di continuare: Milan e Roma attendono

Come vi avevamo riportato un paio di settimane fa Mario Gotze non rinnoverà con il Borussia Dortmund e per questo si era parlato già di un possibile arrivo in Serie A.

Oggi La Gazzetta Dello Sport ha parlato di diverse occasioni in cui il tedesco è stato proposto sia al Milan che alla Roma senza però ottenere un grande interessamento.