Gotti a DAZN: «Espulsione fortemente determinante anche se il Milan vinceva 2-0. Bravi a non cadere nel nervosismo»

Luca Gotti ha parlato a DAZN nel post-partita di Milan Lecce: tutte le dichiarazioni sul match

L’allenatore dei salentini Gotti ha parlato nel post-partita di Milan Lecce a DAZN.

SULLE SCELTE ARBITRALI- «Siamo stati bravi a non cadere nella scia del nervosismo quando ci sono episodi controversi che non commenterò».

SULL PARTITA – «Si poteva fare qualcosa di diverso e in qualche modo la partita di oggi è figlia della legge di Murphy. Abbiamo avuto un paio di occasioni per tornare in partita ma sul calcio d’angolo abbiamo preso il 2-0. Alla fine del primo tempo con questo episodio che è stato fortemente determinante ma il Milan era già 2-0 ed è in un grande momento».

L’ANALISI DEL MATCH – «All’inizio della partita qualche segnale di aggressività c’è stato. Poi dovevamo alternare questi momenti ad altri dove trovare compattezza e quel duello che all’inizio della partita Pulisic ha vinto con Gallo ha creato alcuni fastidi».

SULLE PROSSIME SFIDE – «Io so che tutte le partite sono difficili e che tutte hanno delle difficoltà. Lo spirito dei ragazzi è stato quello di chi vuole vedere la partita come un’opportunità e ci deve accompagnare fino alla fine della stagione. Salvezza? La giochiamo anche negli scontri salvezza ma anche nelle altre tre partite».