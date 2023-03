Gosens: «Spero di incontrare il Milan in semifinale di Champions». Le parole del calciatore nerazzurro

Robin Gosens ha parlato ai microfoni di Repubblica del percorso Champions e delle possibilità di incontrare il Milan. Ecco le parole del calciatore nerazzurro:

«Dove possiamo arrivare? Abbiamo qualità per vincere ma ci è mancata la continuità. Ne siamo consapevoli, ne parliamo e ci incazziamo. Adesso arriva un mese importante, ci giochiamo la stagione in nove gare e dobbiamo vincerle tutte. Se battessimo il Benfica spero di incontrare il Milan. Un’emozione incredibile quando ho giocato il derby, c’è pressione, tifo e tensione, immagina in una semifinale di Champions, ciao…».