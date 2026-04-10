Goretzka Milan, accelerata da urlo: l’offerta per il parametro zero è sul piatto. Piovono conferme

Goretzka Milan, arrivano conferme importanti sull’offerta dei rossoneri per il centrocampista tedesco in scadenza a giugno

Il Milan ha deciso: per completare un centrocampo già stellare dopo gli innesti di Modrić e Rabiot, il tassello mancante risponde al nome di Leon Christoph Goretzka. Il centrocampista tedesco, classe ’95, si libererà a parametro zero dal Bayern Monaco il prossimo 30 giugno 2026, diventando l’occasione più ghiotta dell’intero panorama europeo. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport e ripreso da Calciomercato.it, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha impresso un’accelerazione improvvisa alla trattativa per sbaragliare la folta concorrenza internazionale.

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Goretzka Milan, un palmarès da sogno per Allegri

La strategia rossonera è chiara: puntare sulla durata del contratto. Mentre le altre pretendenti non sembrano intenzionate ad andare oltre un biennale, il Milan sarebbe pronto a offrire a Goretzka un contratto triennale da almeno 5 milioni di euro a stagione. Una mossa che potrebbe rivelarsi decisiva per convincere il giocatore a scegliere Milano.

L’innesto del tedesco garantirebbe a Massimiliano Allegri un profilo vincente e di caratura mondiale. Il palmarès di Goretzka, d’altronde, è impressionante:

In Germania : 6 Bundesliga, 5 Supercoppe e 2 Coppe di Germania.

: 6 Bundesliga, 5 Supercoppe e 2 Coppe di Germania. In Europa e nel Mondo: 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Mondiale per Club.

Allegri spera di poter accogliere presto a Milanello uno dei migliori interpreti del ruolo, capace di unire fisicità e inserimenti, per dare l’assalto definitivo allo scudetto.