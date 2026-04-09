Goretzka Milan, assalto finale per il colpo a zero: Allegri vuole il tedesco

Goretzka Milan, RedBird prepara l’offerta decisiva per convincere il centrocampista del Bayern: pronto un contratto triennale

Il piano strategico per il prossimo mercato estivo del Milan entra nel vivo, seguendo le direttive precise fornite da Massimiliano Allegri durante i recenti incontri con la dirigenza. Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese è stato categorico: per competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa, è indispensabile alzare il tasso di personalità della rosa rossonera. L’obiettivo è replicare l’operazione di successo della scorsa estate, quando a Milanello approdarono profili del calibro di Luka Modric e Adrien Rabiot, portando in dote esperienza internazionale e carisma. Proprio per questo motivo, il nome di Leon Goretzka è diventato la priorità assoluta per rinforzare la mediana.

La proposta del club rossonero per Leon Goretzka

Il centrocampista tedesco, classe 1995, è attualmente in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e si libererà a parametro zero al termine dell’attuale stagione. Una ghiotta occasione di mercato che il club di via Aldo Rossi non vuole assolutamente farsi sfuggire per potenziare la linea mediana del Milan. La dirigenza ha già pronta una proposta molto importante per sbaragliare la concorrenza internazionale: un contratto fino al 2029 con un ingaggio che partirebbe da una base di almeno cinque milioni di euro annui. La durata dell’accordo rappresenta il vero punto di forza della strategia rossonera, dato che i club concorrenti si sarebbero fermati a offrire soltanto un biennale, rendendo il progetto tecnico del Milan decisamente più solido e appetibile.

Allegri attende la decisione definitiva a breve

Il tecnico rossonero vuole fortemente il tedesco per completare un reparto che avrebbe così un mix perfetto di fisicità e inserimenti offensivi. La decisione finale di Leon Goretzka sul proprio futuro non si farà attendere a lungo: il centrocampista dovrebbe sciogliere le riserve prima della conclusione del campionato, forse già entro la fine del mese di aprile. Il Milan si è mosso con grande anticipo rispetto alle altre big europee, cercando lo scatto decisivo per regalare ad Allegri il primo tassello fondamentale per la prossima stagione. Se l’affare dovesse andare in porto, si tratterebbe dell’ennesimo colpo di spessore volto a consolidare la crescita del brand milanista nel panorama calcistico globale, garantendo quell’esperienza necessaria per puntare allo scudetto.