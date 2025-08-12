Goncalo Ramos Milan, colpo da ultimi giorni di mercato? La pista può decollare a queste condizioni, Tare studia la strategia

Goncalo Ramos Milan, l’attaccante del PSG potrebbe diventare un’occasione negli ultimi giorni di mercato: la situazione

La finestra di calciomercato estiva è nel pieno della sua attività, e il calciomercato Milan, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sta perseguendo aggressivamente un attaccante di alto livello per rafforzare la propria rosa. Il principale obiettivo dei rossoneri, Rasmus Hojlund del Manchester United, si è rivelato una negoziazione particolarmente ostinata. Secondo Gazzetta.it, lo stesso Tare è volato in Inghilterra nel tentativo di assicurarsi l’impegno di Hojlund, ma l’attaccante danese starebbe rifiutando un trasferimento da Old Trafford per “puro orgoglio”.

La pazienza del Milan, tuttavia, non è illimitata. Tare ha fissato una scadenza rigorosa di una settimana per Hojlund per prendere una decisione. Se non verrà raggiunto un accordo entro questo lasso di tempo, il club si sposterà rapidamente su altre valide alternative. Tra i nomi attivamente considerati figurano Dusan Vlahovic, Nicolas Jackson e, sempre più spesso, Gonçalo Ramos.

Mentre Vlahovic e Jackson offrono certamente profili interessanti, è Gonçalo Ramos che sembra guadagnare terreno come priorità assoluta nel caso in cui l’affare Hojlund dovesse fallire. L’internazionale portoghese, attualmente in forza al Paris Saint-Germain, rappresenta un’opzione dinamica e prolifica per la linea d’attacco del Milan.

Ramos, un centravanti di 23 anni, possiede un ampio bagaglio di competenze che lo rende un innesto ideale per la visione tattica di Allegri. È noto per la sua conclusione clinica, il movimento intelligente senza palla e la capacità di dialogare efficacemente con i compagni. La sua abilità aerea e la fisicità lo rendono inoltre una minaccia costante in area di rigore. Inoltre, Ramos ha una comprovata esperienza nel rendimento ai massimi livelli, avendo già mostrato le sue qualità in Champions League e sulla scena internazionale con il Portogallo. La sua età si allinea perfettamente anche con la strategia del Milan di investire in giocatori giovani e ad alto potenziale che possano contribuire immediatamente e crescere con il club per gli anni a venire.

Se il Milan dovesse intensificare la sua ricerca di Ramos, sarebbe senza dubbio un colpo significativo. Acquisire un giocatore del suo calibro non solo fornirebbe la tanto necessaria potenza di fuoco in attacco, ma invierebbe anche un forte messaggio di intenti ai rivali. I tifosi rossoneri attendono con ansia notizie, sperando che le mosse strategiche di Tare possano portare un attaccante di livello mondiale a guidare la loro carica nella prossima stagione. La prossima settimana sarà cruciale per determinare il destino della ricerca dell’attaccante del Milan, con Gonçalo Ramos ora saldamente posizionato come un candidato di spicco per vestire la maglia rossonera.