Goncalo Ramos Milan: Jorge Mendes lo propone ai rossoneri, l’idea del club

Il calciomercato Milan è alla ricerca di un nome per rinforzare il proprio attacco. In tal senso Mendes propone Goncalo Ramos

Spunta una nuova ipotesi dalla Ligue 1 per il calciomercato Milan tra i nomi per rinforzare il reparto d’attacco dei rossoneri soprattutto in caso di addio di Olivier Giroud.

Tra i nomi proposti al club rossonero in vista della sessione estiva, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ci sarebbe anche Goncalo Ramos, recente avversario proprio del Milan in Champions League. La proposta arriverebbe direttamente dal suo agente Jorge Mendes. Una pista da valutare nei prossimi mesi.