Gomez Milan, problemi nella trattativa, tempistiche corte: salta tutto? Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan ha cercato fino all’ultimo di chiudere il colpo in difesa, ma la trattativa per Joe Gomez è al momento bloccata. Il difensore inglese del Liverpool è diventato il principale obiettivo del Diavolo in questo ultimo giorno di mercato, ma le evoluzioni positive che erano attese nelle ultime ore non sono arrivate. Il motivo principale di questo stallo è legato a una trattativa parallela che vede protagonista il club inglese.

Il Liverpool sta infatti cercando di acquistare Marc Guehi, talentuoso difensore del Crystal Palace, per rinforzare la propria retroguardia. Il destino di Gomez è strettamente connesso a quello di Guehi: senza l’arrivo di un sostituto, i Redsnon intendono privarsi del loro difensore. Gomez, noto per la sua polivalenza e la sua esperienza, è un elemento cruciale nella rosa del Liverpool e il suo tecnico non vuole correre il rischio di indebolire la squadra a poche ore dalla fine del mercato.

I rossoneri, nonostante le difficoltà, continuano a provare a sbloccare la situazione. La dirigenza del Milan sta lavorando incessantemente per trovare una soluzione che possa convincere il Liverpool a dare il via libera all’operazione. Tuttavia, le speranze sono appese a un filo, poiché tutto dipende dalla riuscita dell’affare Guehi, che al momento non sembra vicino alla conclusione.

Il tempo stringe e il Milan si trova in una situazione di incertezza. L’investimento su un difensore di alto livello è una priorità per mister Paulo Fonseca, che ha bisogno di rinforzi per affrontare al meglio la stagione. Se l’affare Gomezdovesse definitivamente sfumare, il Diavolo sarebbe costretto a virare su altri obiettivi last-minute, cercando una soluzione d’emergenza per rinforzare il reparto arretrato. La situazione è fluida e l’esito di questa vicenda si deciderà nelle prossime ore decisive.