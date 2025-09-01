Gomez Milan, l’affare è legato al Crystal Palace! Ecco il perché e la situazione. Segui le ultimissime sui rossoneri

Le speranze del Milan di rinforzare la propria difesa con Joe Gomez sembrano essersi affievolite nelle ultime ore. L’arrivo del polivalente difensore inglese, da tempo nel mirino dei rossoneri, è strettamente legato al futuro di Marc Guehi, talentuoso centrale del Crystal Palace. Secondo il giornalista Ben Jacobs, l’affare che avrebbe dovuto portare Guehi al Liverpool, e di conseguenza sbloccare la cessione di Gomez al Diavolo, è diventato estremamente complicato.

Il principale ostacolo è rappresentato da Oliver Glasner, l’allenatore austriaco del Crystal Palace. Glasner ha dichiarato in modo perentorio di voler trattenere il suo capitano e difensore titolare. Le sue parole, rilasciate dopo la partita di ieri, hanno reso l’affare tra i Reds e le Eagles molto più difficile, anche se non ancora del tutto impossibile.

Questa situazione crea un effetto a catena che impatta direttamente il mercato del Milan. Joe Gomez, difensore solido e duttile, in grado di giocare sia al centro che sulla fascia, non verrà ceduto dal Liverpool a meno che il club non riesca a trovare un sostituto all’altezza. Se l’affare Guehi dovesse saltare, i Reds non avrebbero intenzione di privarsi di un elemento prezioso come Gomez, che rappresenta una garanzia per la loro retroguardia.

Il Milan, che ha individuato in Gomez un obiettivo prioritario per rinforzare il reparto arretrato, si trova ora in una situazione di attesa. La dirigenza rossonera sta monitorando con grande attenzione gli sviluppi della trattativa in Premier League, consapevole che il proprio mercato in entrata per la difesa dipende in larga parte dalla riuscita o meno dell’affare Guehi. Se la situazione non dovesse sbloccarsi, il Diavolo sarà costretto a virare su altri obiettivi per non perdere tempo prezioso e garantire a mister Fonseca un rinforzo nel più breve tempo possibile. Il calciomercato, ancora una volta, dimostra la sua imprevedibilità e la fitta rete di interdipendenze tra i vari club.